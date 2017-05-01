1 Mayıs Kutlamalarının Merkezi Bakırköy'de CHP Heyeti de Yer Aldı
İSTANBUL'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı'na yürüyecek grupların toplanmaları artarak devam ediyor.
İSTANBUL'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı'na yürüyecek grupların toplanmaları artarak devam ediyor. Alana yürüyen grupların arasında CHP heyeti de var.
CHP'Lİ VEKİLLERDE KORTEJDE YER ALDI
Kutlamalara katılan çeşitli siyasi partiler, emek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların temsilcileri '1 Mayıs' mesajlarını attıkları sloganlar ve açtıkları pankartlarla veriyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal, Engin Altay, Oğuz Kaan Salıcı, Sezgin Tanrıkulu, Sibel Özdemir, Gülay Yedekçi, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu kortejde yer alan isimler arasında.