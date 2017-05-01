1 Mayıs kutlamalarında Edip Akbayram coşkusu

Maden işçileri omuzlarına aldıkları ekmekle yürüdü



ZONGULDAK - Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. 3 bine yakın kişinin katıldığı kutlamalarda ünlü sanatçı Edip Akbayram konser verdi. Maden işçileri de omuzlarına aldıkları ekmekle yürüdüler.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları İstasyon Caddesi üzerinden başladı. Genel Maden İşçileri Sendikası başta olmak üzere çeşitli sendikalar ve sivil toplum kuruluşları İstasyon Caddesi üzerinden Madenci Anıtı önüne yürüdü. Protokol üyelerinin de katıldığı kutlamalar Madenci Anıtı önünde devam etti. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kutlamalarda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Zonguldak'tan Türkiye ve dünyaya anlamlı bir mesaj verdiklerin ifade eden GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, "İşçi sınıfının ve emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününde Zonguldak'tan, ülkemize ve dünyaya anlamlı bir mesaj veriyoruz. İşte, yine meydanlardayız ve haklı taleplerimizi haykırıyoruz. Göstermiş olduğunuz bu kardeşlik duygusu için hepinize tek tek teşekkür ediyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozdurmasın. Türkiye olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Komşularımız ateş çemberi oluşturdu. Yıllardır ülkemizde terörü destekleyerek, kardeşliğimizi bozmak ve bizi güçsüz düşürmek isteyenlerin bölgemizdeki savaş senaryolarına alet olmak istemiyoruz. Biz, ülkemizde barışı ve kardeşliği geliştirmek için meydanlardayız. Bakınız burası Zonguldak, 170 yıldır Anadolu'nun dört bir yanından gelen insanlarla bu şehri oluşturduk ve kardeşçe yaşıyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarda kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Barış içinde yaşayabileceğimiz, kardeşliğimizi güçlendirmenin tek yolu, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işletilmesidir. Demokrasiyi işletirsek kötü niyetli insanlar fırsat bulamaz" diye konuştu.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci'nin ardından KESK Zonguldak Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Erkut Alacalı konuşma yaptı. Kutlamalar, Edip Akbayram'ın konseri ile devam etti. Alanı dolduran kalabalık, davul zurna eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.