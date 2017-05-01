1 Mayıs Kutlamalarına Polis Müdahalesi

İstanbul'da valiliğin izin vermediği alanlardaki 1 Mayıs kutlamalarına polis müdahale etti. Reuters haber ajansı 200'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildiriyor.
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