1 Mayıs Kutlamalarına Horonla Başladılar

İSTANBUL'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı çevresinde hareketlilik başladı.



Kutlamaların yapılacağı alana yapılacak yürüyüş güzergahlarından biri İncirli Caddesi. Bazı siyasi partiler ile emek örgütleri üyeleri trafiğe de kapatılan İncirli Caddesi'nde belirlenen noktalarda erken saatlerden itibaren toplanmaya başladı.



Bayrak ve flamalarını hazırlayan gruplar zaman zaman çalınan müzikler eşliğinde horon teperek eğlendi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı İncirli Caddesi üzerinde arama kontrol noktaları oluşturuldu.



- İstanbul