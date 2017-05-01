1 Mayıs Kutlamaları Yerini Dönüş Yoğunluğuna Bıraktı

Bakırköy'deki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarından dönen vatandaşlar metrobüslerde yoğunluk oluşturdu. Yüzlerce vatandaş aynı anda metrobüse binmek için üst geçide yönelince birçok vatandaş E-5 üzerinde beklemek zorunda kaldı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Bakırköy'deki kutlamalar çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. İncirli Caddesi'nde bir araya gelen grup Bakırköy Halk Pazarı'na yürüdü. Şarkılar eşliğinde 1 Mayıs'ı kutlayan vatandaşlar ardından alandan ayrılmaya başladı. Böylelikle vatandaşların eve dönüş çilesi de başladı. Metrobüslere binmek isteyen yüzlerce vatandaş ise yoğunluk oluşturdu. Metrobüse binmek isteyen vatandaşların üst geçitlerde oluşturduğu kalabalık nedeniyle birçok vatandaş E-5 üzerinde uzun süre beklemek zorunda kaldı.



"METROBÜS HER ZAMAN KALABALIK AMA ŞUANDA MÜTHİŞ BİR KALABALIK OLACAKTIR"



1 Mayıs'ı Bakırköy'de kutlayan vatandaşlardan Şahin Şakrak,"Şimdi zaten metrobüs her zaman kalabalık ama şuanda müthiş bir kalabalık olacaktır. Binemeyecekler boş yer bulmak için orada uzun süre bekleyeceklerdir" dedi.



"ŞİMDİ 3 SAATTE Mİ GİDECEĞİM 4 SAATTE Mİ ONU ALLAH BİLİR"



Dönüş trafiğin uzun zaman alacağını ifade eden bir diğer vatandaş ise, "7'de çıktım 9'da geldik Kadıköy'de oturuyorum. Şimdi 3 saatte mi gideceğim 4 saatte mi onu Allah bilir. Merdivenlerden çıkması zor bir de ortaya geldiğin zaman merdiven sallanıyor korktuk. Bu kadar insanı merdiven bile yetmiyor" diye konuştu.



(Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ - Ferhat Yasak/İHA)