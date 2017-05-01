1 Mayıs Kutlamaları Havadan Böyle Görüntülendi
1 Mayıs kutlamaları havadan böyle görüntülendiİSTANBUL - Bakırköy halk pazarında toplanan binlerce kişinin 1 Mayıs coşkusu havadan drone ile görüntülendi.
1 Mayıs kutlamaları havadan böyle görüntülendi
İSTANBUL - Bakırköy halk pazarında toplanan binlerce kişinin 1 Mayıs coşkusu havadan drone ile görüntülendi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının merkezi olan Bakırköy'de etkinlikler başladı. Halk pazarında toplanan binlerce kişi 1 Mayıs coşkusunu yaşadı. Kutlamaların yapıldığı Bakırköy'deki halk pazarı meydanı havadan drone ile görüntülendi.
Görüntülerde 1 Mayıs coşkusunu yaşamak isteyen binlerce kişinin alanı doldurduğu görülüyor.
İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda sessiz 1 Mayıs, havadan görüntülendi.
İstanbul'un simgelerinden Taksim Meydanı, 1 Mayıs'ta sessizliğe büründü. İstanbul Valiliği, Taksim'de geniş katılımlı bir 1 Mayıs kutlamasına izin vermezken, meydanda yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Taksim'e çıkan bütün yollar kapatılırken, kontrol noktalarında görevli polisler yaya geçişine de izin vermedi. Taksim'in sessiz 1 Mayıs'ı drone ile havadan da görüntülendi.
ERZURUM - Erzurum İstasyon Meydanında toplanan binlerce kişinin 1 Mayıs coşkusu havadan drone ile görüntülendi.
Doğu Anadolu Bölgesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının merkezi olan İstasyon Meydanında etkinlikler başladı. Meydanda toplanan binlerce kişi 1 Mayıs coşkusunu yaşadı. Kutlamaların yapıldığı İstasyon Meydanı havadan drone ile görüntülendi.
Görüntülerde 1 Mayıs coşkusunu yaşamak isteyen binlerce kişinin alanı doldurduğu görülüyor.