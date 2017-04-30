1 Mayıs İstanbul'da İlk Kez 1912'de Kutlandı

1889'da "işçilerin ortak bayramı" olarak ilan edilen 1 Mayıs, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk olarak 1911'de Selanik'te kutlanırken, İstanbul'daki ilk etkinlik 1912 yılında gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinde ise ilk kez 1 Mayıs 1923'te resmi olarak işçi bayramı kutlamaları yapıldı.