1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Moğollar Özel Konseri
1 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 14: 00'de Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşecek.
1 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 14: 00'de Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşecek.
Tüm Halkımız Davetlidir.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Gündoğdu Meydanı
Mekan Adresi : Atatürk Cad. Alsancak
Başlangıç Saati : 01.05.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 01.05.2017 15: 00: 00
Kategori : 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Moğollar Özel Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io