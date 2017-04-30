1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Moğollar Özel Konseri

1 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 14: 00'de Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşecek.

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Moğollar Özel Konseri

1 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 14: 00'de Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşecek.

Tüm Halkımız Davetlidir.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Gündoğdu Meydanı

Mekan Adresi : Atatürk Cad. Alsancak

Başlangıç Saati : 01.05.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 01.05.2017 15: 00: 00

Kategori : 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Moğollar Özel Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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