1 Mayıs İşçi Bayramı'na Doğru

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Günay mesajında işçi ve işverenin birbirinden ayrı düşünülemeyecek kadar önemli bireyler olduğunu ifade etti.



Türkiye'nin hedeflerine büyük adımlarla ilerlediğini belirten Günay, şunları kaydetti:



"İşçi ve işveren birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki asli unsurdur. Ülkemizin, dünya arenasında kendisine seçtiği büyük hedeflere ulaşması, milli gelirini artırması ve daha müreffeh daha güzel günler görmesinin yolu, işçisi, emekçisi ve girişimci ruhuyla birlik ve beraberlikten geçer. Çalışanlarımızın hakları ve emekleri, üzerinde titizlikle durduğumuz ve her zaman saygı göstermek zorunda olduğumuz değerlerdir. Bu vesileyle Tekirdağ iş dünyası adına, alın terleriyle ülkemizin, çocuklarımızın geleceğine büyük katkılar koyan bütün emekçi çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, saygılar sunuyorum."