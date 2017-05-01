1 Mayıs İşçi Bayramı Malatya'da Halay Çekilerek Kutlandı

Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Malatya'da halaylar çekilerek kutlandı.



Her yıl olduğu gibi Malatya'daki 1 Mayıs kutlamalarının adresi Milli Egemenlik Caddesi 100. Yıl Kavşağı oldu. Milli Egemenlik Caddesi üzerinde toplanan gruplar daha sonra ellerindeki flamalar ile birlikte sloganlar eşliğinde kutlamaların yapılacağı alana doğru yürüdü. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı kutlamalarda vatandaşlar tek tek aranarak alana alındı. Öğlen saatlerinde başlayan 1 Mayıs kutlamalarında Tertip Komisyonu Başkanı Tarık Kaya bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından alandakiler müzik eşliğinde halaylar çekerek 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı.



Kutlamalara CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz'da katıldı. - MALATYA