1 Mayıs'ın Türkiye'deki Unutulmaz Tarihi...
1 Mayıs 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. İlk kez 1856'da Avustralya'da taş ve inşaat işçileri 8 saatlik iş günü için yürüyüş...
1 Mayıs
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. İlk kez 1856'da Avustralya'da taş ve inşaat işçileri 8 saatlik iş günü için yürüyüş düzenlediler 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar Gösteriler tüm harareti ile devam etti ve kanlı Haymarket olayı gerçekleşti 1889'da ikinci Enternasyonel'de 1 Mayıs'ın 'Birlik, mücadele ve dayanışma günü' olarak kutlanmasına karar verildi Günümüzde sosyalist ülkeler ve daha birçok ülkede 1 Mayıs' işçiler büyük bir kitleyle kutlar Bazı ülkelerde de siyasal bir eylem biçimini de alır
TÜRKİYE'DE 1 MAYIS
1912 yılında İstanbul'da ilk 1 Mayıs kutlaması gerçekleşti. 1923 yılında yasal olarak "İşçi Bayramı" ilan edildi. 1924 yılında hükümet kutlamaları yasakladı.
70'li yıllar...
1976 yılında Taksim'de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu organizasyonu olarak gerçekleşti. 1977 yılında kimsenin unutamadığı kanlı 1 Mayıs yaşandı. 500 bin kişinin katıldığı 1 Mayıs'ta ateş açıldı ve göstericilerin 34'ü hayatını kaybetti. Ardından 1978'de Taksim meydanına yüzbinlerce kişi geldi. 1979'da Sıkıyönetim Komutanlığı mitinge izin vermedi ve sokağa çıkma yaşağı ilan etti. Sokağa çıkma yasağına rağmen yüzbinlere ulaşan rakamlarla 1 Mayıs kutlandı.
2000'ler...
2006 yılında en geniş katılımın yaşandığı ilçe Kadıköy oldu. 2007 yılında 1 Mayıs'ı tekrar Taksim'de kutlayarak aynı zamanda 1977'de olan olayları anmak isteyen grupları polis silah, biber gazı, gaz bombası kullanarak durdurmaya çalıştı. 2008 Nisan'ında, 1 Mayıs'ın "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edildi. 2010 1 Mayıs 140 bin kişinin katılımıyla Taksim'de kutlandı.
2013 1 Mayıs'dan 4 ay önce Taksim'i Yayalaştırma projesi adı altında 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanılması yasaklanmasına rağmen bazı gruplar Taksim'de kutlamaya çalıştı. Polis, göstericilere izin vermedi ve göstericilere karşı ateşli ve ateşsiz silah kullandı. Hastanelere gaz bombası atıldı ve ambulanslar durduruldu.1977'den sonra olaylı bir 1 Mayıs olarak tarihe geçti.