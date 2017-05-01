1 Mayıs'ı Süpürgesiyle Karşıladı

Edirne'de temizlik işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nünde de göreve devam etti.



Edirne'de işçi ve emek sendikalarının kortejinde sokak ve caddeleri temizleyen Edirne Belediyesi temizlik işçileri görevinin başındaydı. Bir temizlik işçisi, işçi ve emek sendikalarının kortejinde yerleri süpürürken fotoğraf karesine girdi. Korteje aldırmadan işine devam eden temizlik işçisi, ilgi odağı oldu. - EDİRNE