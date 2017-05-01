1 Mayıs'ı Çalışarak Geçiriyorlar

Siirt'te bazı işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçiriyor.



İldeki fırın, inşaat ve kahvehanelerde istihdam edilenler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tatil yapmadı.



Fırın işçisi Mehmet Korkmaz, AA muhabirine, fırın başta olmak üzere çeşitli işletmelerdeki personelin bayramlarda dahi çalışmak zorunda kaldığını söyledi.



Vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılamak için tatil yapamadıklarını ifade eden Korkmaz, "Bize işçi bayramında tatil yok. Savaşta bile fırınlar kapanmaz, her zaman çalışmak zorundayız. İşçi kardeşlerimizin işçi bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.



İş bırakıp, kutlama yaptılar



Bazı inşaatlardaki işçiler ise kısa süre de olsa işi bırakıp, çektikleri halayla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.



İnşaat işçisi Mehmet Tunç, ailelerinin geçimini yapmak için bayramda dahi tatil yapamadıklarını işaret ederek, "Bizlerin bayramda da çalışmamız gerekiyor. İşçi bayramımızda çalışmaya devam ediyoruz. İşçi bayramı da olsa yine çalışmaya mecburuz. Evimize ekmek getirmek zorundayız." dedi.



Özgür Yılmaz da 1 Mayıs'ta çalıştığını belirterek, "Ekmeğimiz için çalışıyoruz, iş var diye çalışıyoruz. Bizim işler sezonluktur. İş olduğu zaman maalesef hastalarımızı bile bırakan insanlarız. Ekmeğimizi kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.