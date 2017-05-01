1 Mayıs - Hak-Iş Konfederasyonu (1)
- Mehter takımının gösterisi Dua okunması Meydanda kalabalık Konuşmacılar Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın konuşması ERZURUM - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu Erzurum İstasyon Meydanı'nda kutlama programı düzenledi.
- Mehter takımının gösterisi
Dua okunması
Meydanda kalabalık
Konuşmacılar
Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın konuşması ERZURUM - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu Erzurum İstasyon Meydanı'nda kutlama programı düzenledi.