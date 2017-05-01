1 Mayıs Gebze'de Coşkuyla Kutlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü binlerce kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı.



Ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü Gebze'de yoğun bir katılımla kutlandı. Gebze Sendikalar Birliğine bağlı sendika üyeleri sabahın erken saatlerinden itibaren Trafo meydanında toplanmaya başladı. Ardından Şehit Numan Dede Caddesi boyunca pankart flamalar ve Türk bayrakları ile sloganlar eşliğinde Gebze Kent Meydanında bulunan miting alanına kadar yürüyüş yapıldı. Sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan binlerce işçi, yürüyüşün yapıldığı caddeye ve miting alanına polisin yapmış olduğu güvenlik aramaları sonrasında girdi. Yoğun güvenlik önlemleri alınan mitin alanı ve yürüyüş güzergahının da polis bariyerleri ile kapatıldığı görüldü.



"1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun"



Yapılan yürüyüşün ardından binlerce sendikalı mitin alanına geldi. Miting alanı dolduran binlerce sendikalıya, Gebze Sendikalar Birliği adına seslenen Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz, "İşçisi, memuru, kadını, erkeği, işsizi, emeklisi, genci, yaşlısı tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. Her yıl olduğu gibi bu sene de 1 Mayıs'ta birlik, mücadele ve dayanışma çağrımızı Gebze'den duyuracak, bugün sömürüye, işsizliğe, açlığa, yoksulluğa ve baskılara karşı sesimizi hep birlikte yükselteceğiz. Dünyada ve Türkiye'de emeğin temel kazanımları için verilen temel kazanımları için verilen mücadele sırasında hayatını yitiren tüm emekçilere saygılarımızı sunuyor, anıları önünde eğiliyoruz. 1 Mayıs mücadelesinin bize kazandırdığı değerleri, birbirimize kenetlenerek, birlik içerisinde ve yükselteceğimiz dayanışma ile sürdüreceğimizin altını çiziyoruz" dedi.



"Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir"



Gebze Sendikalar Birliği olarak taleplerini açıklayan Akyüz, "Buradan bir kez daha ilan ediyoruz, kıdem tazminatımız kırmızı çizgimizdir. Bizim yalanlara karnımız artık tok. En büyük güvencemiz olan kıdem tazminatını kurda kuşa yem etmeyiz. Kıdem tazminatımız üzerinden hiçbir pazarlık içerisine girmeyeceğiz. Biz işçiler, memurlar, kadınlar, gençler, emekliler köle değiliz, onurumuzla çalışıp insanca yaşamak, demokratik bir ülkenin eşit yurttaşları olmak istiyoruz. Kadına dönük taciz, tecavüz ve kadın cinayetlerini lanetliyoruz. Cumhuriyete ve demokrasiye sonunda kadar sahip çıkıyoruz. Grev, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkımızı kullanmak istiyoruz. İnsan onuruna yakışır bir ücret ve sosyal haklar talep ediyoruz. Çalışırken ölmek, sakat kalmak ve hastalanmak istemiyoruz" şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından düzenlen program verilen konser ve çekilen halaylarla sona erdi. Miting alanında toplanan binlerce işçi olaysız bir şekilde dağıldı. - KOCAELİ