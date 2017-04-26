1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru - Istanbul
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, "Bizler dört emek ve meslek örgütü (DİSK, KESK, TTB, TMMOB) başta olmak üzere, dost kurumlarla beraber, İstanbul'da Bakırköy Halk Pazarı başta olmak üzere, Türkiye'nin her yerinde olabildiğince yaygın, kitlesel, coşkulu ve 'Hayır'lı 1 Mayıs buluşmalarını...
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, "Bizler dört emek ve meslek örgütü (DİSK, KESK, TTB, TMMOB) başta olmak üzere, dost kurumlarla beraber, İstanbul'da Bakırköy Halk Pazarı başta olmak üzere, Türkiye'nin her yerinde olabildiğince yaygın, kitlesel, coşkulu ve 'Hayır'lı 1 Mayıs buluşmalarını birlik içerisinde örgütleyeceğimizi ilan etmek istiyoruz." dedi.
Beko, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Raşit Tükel ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz, DİSK Genel Merkezi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir basın toplantısı düzenledi.
Kurumlar adına basın açıklamasını okuyan Beko, dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca işçi, emekçi, ezilenler ve yok sayılanlar için her 1 Mayıs'ın, birliğin, mücadelenin ve dayanışmanın gücüyle umudun büyütüldüğü gün olduğunu dile getirerek, dünyanın her yerinde en merkezi ve en büyük meydanların, emeğin buluşmasına tanıklık ettiğini söyledi.
Beko, Türkiye'de 1 Mayısların iktidarların getirdiği yasaklar ve devlet şiddetinin gölgesi altında kutlandığını öne sürerek, şöyle devam etti:
"Siyasi iktidar bir gün için dahi işçilerin taleplerine kulak vermemekte, yıllardır 1 Mayıs mitinginin kendi istediği yerde yapılmasını dayatmaktadır. 'Ayaklar baş olursa kıyamet kopar' diye açıklanan bu tutum, 2017 yılında da devam etmektedir. 1 Mayıs 1977'deki kontrgerilla katliamının 40'ıncı yılında da bu dayatmanın sürdürülmüş olması ölenlere ve işçi sınıfına saygısızlık olarak tarihe geçecektir. 15 Temmuz darbe girişimine karşı, bizler de dahil olmak üzere, yurttaşların buluştuğu Taksim alanı ne yazık ki yeniden yasaklı meydan haline getirilmiştir. Bizler dört emek ve meslek örgütü olarak, ulusal ve uluslararası mahkemelerin verdiği yargı kararlarını tanımayarak hukuksuz bir yasakta ısrar edenlerin er ya da geç bu tutumlarının hesabını vereceklerinin altını bir kez daha çizmek istiyoruz. Hukuku, demokrasiyi, evrensel temel hak ve özgürlükleri yok saymayı bir rejim biçimi olarak benimsemiş anlayışa karşı, bu yıl her zamankinden çok daha yaygın, kitlesel ve coşkulu bir biçimde buluşmayı görev biliyoruz."
Bu yılki 1 Mayıs'ın, "hile-hurda ile dayatılan tek adam rejimine karşı demokrasi için, giderek derinleştirilen ve Ortadoğu'daki çatışmaların ateşine sürükleyen savaş politikalarına karşı barış için, giderek pervasızlaşan emek düşmanlığına karşı emeğin hakları için, 'Milyonların Hayırlı Buluşmaları' olarak örgütleneceğini" ifade eden Beko, "Bizler dört emek ve meslek örgütü başta olmak üzere, dost kurumlarla beraber, İstanbul'da Bakırköy Halk Pazarı başta olmak üzere, Türkiye'nin her yerinde olabildiğince yaygın, kitlesel, coşkulu ve 'Hayır'lı 1 Mayıs buluşmalarını birlik içerisinde örgütleyeceğimizi ilan etmek istiyoruz." dedi.
Beko, OHAL ile hukukun ayaklar altına alındığı, yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin keyfi biçimde gasp edildiği bir rejimin kalıcı hale getirilmek istendiğini savunarak, "100 binin üzerinde kamu emekçisini ve işçiyi, haklarında hiçbir yargı kararı bulunmadan işinden eden Kanun Hükmünde Kararnamelere, OHAL fermanlarına 'hayır' demek için 1 Mayıs'ta alanlarda olacağız. Sendikal örgütlenme hakkını KHK ile ortadan kaldıran, kamu emekçilerinin toplu iş sözleşmesi hakkını ve kazanımlarını yok sayan antidemokratik uygulamalara teslim olmayacağız. 16 Nisan'ın ardından ilk işleri kıdem tazminatına göz dikmek oldu. Patronlar "yük" olarak görüyor diye işçi sınıfının ve bütün çalışanların 80 yıllık kazanımına göz dikenlere 'hayır' demek için 1 Mayıs alanlarında olacağız." diye konuştu.
"Bu, bizim kararımız"
Kani Beko, soruları cevaplarken, Bakırköy'de yapılacak buluşma için toplanma saatini 11.00, yürüyüş saatini 12.00, başlangıç saatini 13.00 olarak açıklarken, yürüyüş güzergahlarının 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından belirleneceğini bildirdi.
Geçen yıl güvenlik gerekçesiyle Taksim'de toplanılmadığını hatırlatan Beko, "Biz Taksim sevdamızdan hiçbir zaman vazgeçmedik. Buradaki kurum temsilcileriyle bir araya geldik, bileşenlerimizle bir araya geldik. Çok zorladık. İçişleri Bakanıyla 2 saat, İstanbul Valisiyle 2 saat toplantı yaptık. Bu yıl da güvenlik gerekçesiyle kesinlikle Taksim'i açamayacaklarını bize ifade ettiler. Güvenlik her şeyin üzerinde. Buradaki örgütlerle Ankara'da Emek, Barış, Demokrasi Mitingi yapmadan önce 250 bine yakın barış elçisi oraya geldi, çok büyük bir katliam yaşandı. Öncesinde de sonrasında da 20'nin üzerinde ülkemizde katliamlar yaşandı. Güvenlik her şeyin üzerinde. Güvenli 1 Mayıs olabilmesi için biz de tüm yol arkadaşlarımızla, yoldaşlarımızla günlerdir bunu tartıştık ve Bakırköy olması bizim açımızdan daha iyi olur dedik. Bu, bizim kararımız." diye konuştu.
Beko, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri her yıl andıklarını hatırlatarak, bu yıl da 29 Nisan'da saat 11.00'de Kazancı Yokuşu'nda, 13.00'te Şişhane'de ve 15.00'te Kadıköy'de anma töreni düzenleneceğini belirtti.