1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Çakır, mesajında, Emek ve Dayanışma Günü'nün, ekmeğini alın teriyle kazanan, ülkenin gücüne önemli katkılar sağlayan işçilerin bayramı olduğunu belirtti.



Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'nin de gücünü, üreten kesimden aldığını aktaran Çakır, şöyle devam etti:



"Tarımda, sanayide, teknolojide, sağlıkta, hizmet sektöründe ve hayatın her alanında üretenler sayesinde toplumların refah düzeyleri yükselmektedir. Bizler toplum olarak, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşım, dayanışma ve güç birliğinin esas alındığı bir kültür ve medeniyetin mensuplarıyız. Hükümetimizin olduğu gibi Malatya Büyükşehir Belediyemizin de temel hedefi, ülkemizin refahına hizmet eden emek sahiplerinin haklarının geliştirilmesi ve yaşam şartlarının iyileştirilmesidir. Bünyesinde barındırdığı binlerce personelimizle büyük bir aile olan Büyükşehir Belediyesi, işçi kardeşlerimizin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışarak, karşılığını alması noktasında büyük gayret göstermektedir. Malatya'ya hizmet noktasında, ekibimizin önemli bir parçası olan tüm işçi kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum."