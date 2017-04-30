1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.
Budak, mesajında, 1 Mayıs'ın, emeğin en yüce değer olduğuna inananların bayramı olduğunu kaydetti.
Herkese daha iyi çalışma koşullarının sağlandığı, çalışanların istediği sendikaya özgürce üye olabildiği, herkesin insan onuruna yaraşır bir işe ve yaşanabilir ücrete erişebildiği bir Türkiye özlemi içinde bulunduklarını belirten Budak, "Vatandaşlarımızın ve tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Antalya'nın bütün işçilerinin, emekçilerinin, çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en güzel ve samimi dilekleriyle kutladığını bildirdi.
Türkiye'de 1981'de resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs'ın 2009 yılından itibaren yeniden bayrak olarak kutlanmasının milletin işçi haklarına verdiği değerin teyidi olduğunu kaydeden Türel, şöyle devam etti:
"Antalya turizmin ve tarımın başkenti olmuşsa, şüphesiz ki bu başarıyı işçisine, çalışanına borçludur. Antalya'nın hizmetkarı, işçisi olarak ben de bir emekçiyim ve bu itibarla belediye başkanlığı görevi benim için otel çalışanları, otobüs şoförleri, temizlik işçileri, serada çalışan emekçilerden farklı bir görev değildir. Halka hizmette belediye başkanı ile belediye çalışanı arasında bir farkın olmadığını, her çalışanımızın belediye başkanını temsil ettiğini her zaman ifade etmişimdir. Antalya Büyükşehir Belediyesi her zaman Antalya'nın emekçilerinin yanında olacaktır. Kadın, erkek, genç, yaşlı bütün emekçilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."
Bu arada Muratpaşa Belediyesi de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi 675 işçi, memur ve sözleşmeli personeline, 794 bin 940 lira ikramiye ödemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.