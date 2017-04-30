1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başkan Akdoğan, mesajında, tüm emekçi ve işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.



Bir ülkenin kalkınmış ve daha üretken hale gelmesinde emekçilerin alın terinin bulunduğunu belirten Akdoğan, şunları kaydetti:



"Her geçen gün büyüyen ve gelişen ülkemizin ekonomisinin ardında işçilerimiz yer alıyor. Belediye olarak şehrimize kazandırdığımız projelerde en büyük pay çalışanlarımızın, emekçilerimizindir. Şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına büyük katkılar sağlayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik hayatımıza kattığı büyük değerlerin bilincindeyiz. Belediye olarak bu güne kadar bu bilinçle hareket ederek her zaman çalışanımızın yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle aydınlık ve güzel bir dünya umuduyla tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."