1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru

AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Çağatay Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.



Yılmaz, mesajında, AK Parti olarak milletin kendilerini iktidara taşıdığı günden bu yana, emekçilerin ve tüm çalışan kesimin yanında olduklarını belirtti.



Emekçilerin sorunlarını kendi sorunları olarak gördüklerini kaydeden Yılmaz, "Emek ve Dayanışma Günü, beraberliğin, dayanışmanın, mücadelenin, barışın, kardeşliğin, demokrasinin ve baharın günüdür. Bu duygu ve düşüncelerle tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.