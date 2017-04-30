1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, emeğin insan yaşamında önemli bir yeri olduğunu ve emeğin yegane kaynağının da en değerli varlık olan insan olduğunu bildirdi.



Vali Çelik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'in ve Türkiye'nin istikrar içinde gelişmesi ve kalkınmasında, ekonomisinin yapılanmasında ve belirlenen hedeflere ulaşmasında büyük emeği bulunan, toplumun her kesiminde üreten, geliştiren ve hizmete sunan işçi, memur tüm çalışanların emeklerinin önem ve anlamını ortaya koyan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.



İşçi ve emekçilerin gösterdikleri gayret ve çalışma mücadelesi ile işçi ve işverenlerin birlikte oluşturduğu karşılıklı özveri, diyalog ve iş birliği sayesinde ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmada önemli başarılara imza attığını ifade eden Çelik, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"Bu bayram gününün barış, kardeşlik ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyor, bir bayram havasında, birlik beraberlik içinde kutlanmasını temenni ediyorum. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin gösterdikleri gayret ve çalışma mücadelesi ile işçi ve işverenlerin birlikte oluşturduğu karşılıklı özveri, diyalog ve iş birliği sayesinde ülkemiz ekonomik ve sosyal kalkınmada önemli başarılara imza atmıştır. Bugün, gün ağarırken sokağı temizleyen Ahmet'in, köşe başında sıcak simit aldığımız Murat'ın, duraktan bindiğimiz aracın şoförü Halil'in, okuduğumuz gazetenin muhabiri Özlem'in, Kırka'da yerin altından bor madeni çıkaran Haydar'ın, buz gibi soğukta elleri nasır tutmuş inşaat işçisi Bekir'in, Sarıcakaya'da tarım, Beylikova'da hayvancılık yapan Zeynep ile Fatma'nın ve daha birçok iş kollarında çalışanların ortak bayramı. Emeğin insan yaşamında önemli bir yeri vardır ve emeğin yegane kaynağı da en değerli varlık olan insandır. Bu duygu ve düşüncelerle, en kutsal değer olan emeğin, alın terinin, üreterek çalışma gücünün kutlandığı bu günde; bütün çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, aileleri ile birlikte sevgi ve hoşgörü içinde sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir hayat sürmelerini temenni ediyorum."