1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işçi ve işverenin birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki asli unsur olduğunu, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının yolunun, emekçi ve girişimci dayanışmasından geçtiğini belirtti.



Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Girişimci ve sanayici olmadan emekçilerin, emekçiler olmadan da kendilerinin bir şey ifade etmeyeceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:



"İşçi ve işveren birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki asli unsurdur. Bizler işçi ve işveren örgütleri olarak çıkarlarımız farklı da olsa, mesele ülke meselesi, millet meselesi olduğunda ne mutlu ki tek yumruk olmayı, birbirimizi sevmeyi ve anlamayı başarmış bir toplumun temsilcileriyiz. Dolayısıyla Türkiye'nin hedeflerine ulaşması, milli gelirini artırması ve daha müreffeh daha güzel günler görmesinin yolu, emekçi ve girişimcinin dayanışmasından geçer.



Bu vesileyle Türk iş dünyası adına, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşımın esas alındığı bir medeniyetin mensupları olarak, bütün emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eder, refah, sağlık ve mutluluk dilerim."



"Üzerimize düşen büyüme ve ilerlemeye devam etmek"



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen de Türkiye'nin çalışma barışı konusunda dünyaya örnek gösterilecek konumda olduğunu belirterek, işçi ve işverenler olarak üzerilerine düşenin, bu iş birliğini korumak, birlikte çalışmaya, üretmeye, büyümeye ve ilerlemeye devam etmek olduğunu ifade etti.



Önen, çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü huzur ve barış içinde, coşkuyla kutlaması dileğinde bulundu.



Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Cemal Yükselen de 1 Mayıs'ın işçilerin, sınıfsız bir toplum kurma mücadelesinin nişanesi olduğunu ifade ederek, "Emeğin, alın terinin kutsallığını yansıtan bugünün, çalışma barışını güçlendirmesini, dostluk ve dayanışmayı artırmasını, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyor, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.