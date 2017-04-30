1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mürsel Akçay ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa Kaplan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Akçay, mesajında, iktidar partisi olarak, tek sermayeleri emek ve alın teri olan çalışanların refah düzeyini sürekli yükseltmenin, onları hak ettikleri yaşam standardına ulaştırmanın gayretinde olduklarını belirtti.



Ülkenin büyümesine, gelişmesine, kalkınmasına en büyük katkıyı sağlayanların, çalışan, üreten, işçi ve emekçi vatandaşlar olduğunu vurgulayan Akçay, "AK Parti hükümeti sendikalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla istişare halinde, çalışanların sorunlarının çözümü, onların çok daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için çaba harcamaktadır. Emeği, alın terini ve helal kazancı kutsal sayan, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir kültür ve medeniyetin mensupları olarak, tüm çalışanların emeklerinin tam karşılığını almalarını önceliklerimiz arasında görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Akçay, bu çerçevede sosyal diyalog mekanizmalarını güçlendirdiklerini ve çalışma barışının sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapıldığını anlatarak, bu dönemde ücretlerde de önemli iyileşmeler sağlandığını kaydetti.



MÜSİAD Kırıkkale Şube Başkanı Kaplan da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, insan emeğinin, onurunun, alın terinin ve dayanışmasının önemini ortaya koyduğunu ifade etti.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kısır döngülerden çıkartılarak, anlamına uygun bir yaklaşımla, bir bayram ve şenlik havasında kutlanması gerektiğine işaret eden Kaplan, şunları kaydetti:



"Sendikalarımızla, çalışanlarımızla, siyasilerimizle, istişareler yaparak hazırladığımız raporlarla iş hayatının sorunlarına adil ve kalıcı çözümler bulmak için öneriler sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Geçmişte yaşanan bazı olumsuzlukların yeni 1 Mayıs'larda yaşanmamasını, birlik, beraberlik ve coşku içinde bir emek ve dayanışma günü kutlaması olmasını diliyor, tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm çalışanların bu mutlu ve anlamlı gününü tebrik ediyor, barış ve huzurun hakim olmasını diliyorum."