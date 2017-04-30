1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Öztürk, mesajında, Türkiye'nin gücünü, çalışan, üreten kesimden aldığını ve Türkiye'nin refah düzeyinin üretenler sayesinde yükseldiğini belirtti.



Türkiye'nin refahına hizmet eden emek sahiplerinin haklarının geliştirilmesi ve yaşam şartlarının iyileştirilmesinin temel hedefleri olduğunu vurgulayan Öztürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Bugün dünyanın en büyük 16 ekonomisi arasına girebildiysek bu başarı, fabrikalarımızda, maden ocaklarımızda, tersanelerimizde, tarlalarımızda ve hizmet sektöründe gecesini gündüzüne katarak, alın teri döken çalışanlarımız sayesindedir. Emekçilerimizin beklentilerinin ve taleplerinin karşılanması, sorunlarına çözüm üretilmesi ülkemizdeki huzur ve istikrarın temel unsurlarından biridir. Bu anlayışla çalışma hayatında en ileri standartlara ulaşmak için önemli adımlar atan hükümetimiz, tek sermayesi, el emeği, kol ve beyin gücü olan çalışanlarımızın alın terinin kutsallığına olan inançla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü 2009 yılında resmi tatil ilan ettik. Bu anlamlı günün tüm emekçilerin hak ve taleplerinin ele alındığı, gündeme taşındığı bir gün olması temennisiyle, ülkemizin üreten ve paylaşan yüzü, gurur kaynağımız tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."