1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru

Beşminare Düşünce Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Durer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Durer, mesajında, her geçen gün büyüyen ve güçlenen ekonomisinin temelinde ülkenin dört bir yanında çalışan işçilerin ve emekçilerin gayretinin olduğunu dile getirdi.



Helal rızık kazanmak için çalışan, sürekli üreten işçilerin Türkiye'nin güçlü geleceğinin en önemli neferleri olduğunu vurgulayan Durer, mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Bir sivil toplum örgütü olarak her zaman işçilerin, emekçilerin emrinde olduk. Birlik ve dayanışma ruhu içinde her vakit işçilerle birlikte olduk. Bundan sonra da bu birlikteliğimizi sürdürecek, karınca misali de olsa her vakit işçilerin, emekçilerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Alın terleriyle insanlara sürekli bir katma değeri olan, ülkemizde ve dünyanın her yerinde insanlar için lokomotif bir güç oluşturan tüm işçi kardeşlerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum."