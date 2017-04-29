1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vergili, mesajında, işçi, memur ve emek veren tüm milletin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün barış, huzur ve bayram havasında geçmesi temennisinde bulunan Vergili, şunları kaydetti:



"1 Mayıs, toplum olarak bizlerin de önemsediği çok anlamlı bir gündür. Emeğiyle, alın teriyle geçimini temin eden, milli gelirimize büyük katkılar sağlayan milyonlarca çalışanımızın gururla idrak ettikleri anlamlı bir günün içindeyiz. Sevgi, saygı ve bir olmaya daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, 1 Mayıs'ın anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında, huzur içerisinde geçeceğine olan inancımızla, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."