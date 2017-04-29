1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Rektör Yardım, hayatın her döneminde çoğu zaman görünmeyen bir emeğin izinin olduğunu ifade ederek, tüm işçilerin 1 Mayıs Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.



Yardım, şunları kaydetti:



"Fabrika, tarla, ocak ve bunun gibi birçok çalışma sahasında akıtılan alın teri, birey olarak yaşam olanaklarımızın gelişmesine katkı sunduğu gibi, toplum olarak kalkınmamız ve refah düzeyimizin yükselmesinin temel koşuludur. Bu nedenle ülkemizi çalışma erdemi ve helal kazançlarıyla ileri taşıyan çalışanlar, en iyi yaşam olanaklarını hak etmektedirler. Bizlere düşen görev toplumsal olarak miras aldığımız 'Alın teri kurumadan çalışanın hakkını veriniz' anlayışına sadık kalarak, tüm işçi ve emekçilerin iyi bir hayat yaşamalarına yardımcı olmaktır."