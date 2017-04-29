1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Tosun, mesajında, 1 Mayıs'ın provokasyonlardan uzak şenlik havasında kutlanmasını diledi.



Ülkenin büyümesi, istikrar içinde gelişmesi, refah seviyesinin yükselmesi ve hedeflere ulaşılması sürecinde önemli bir rol oynayan, sorumluluk yüklenen işçi ve emekçilerin, emek ve dayanışma gününü kutladığını ifade eden Tosun, şunları kaydetti:



"İşçi ve emekçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarına sahip çıkılması devletimizin ve hükümetimizin öncelikli konuları arasında yer almış ve bu doğrultuda iktidarımız tarafından 2009 yılında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak resmi tatil ilan edilmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, işçi ve emekçiler tarafından, birlik ve dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs, tüm çalışanlarımızın sorunlarının dile getirilmesine, çözümlere ilişkin görüşlerin tartışılmasına vesile olmaktadır. Devletimizin ve hükümetimizin, çalışanlarımız, sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizle iş birliği içinde yürüttüğü çalışmalar, ülkemizin refah düzeyi yüksek, daha parlak bir geleceğe yürüyüşünde büyük önem taşımaktadır."