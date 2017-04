1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru

Hak-İş Edirne İl Başkanı İlhami Taşkın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Taşkın, mesajında, Türkiye'nin işçileri, kamu çalışanları, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs'ta alanlarda olacaklarını ifade etti.



Hak-İş üyelerinin 1 Mayıs'ta toplu şekilde Erzurum'da olacağını ve 81 ilde de alanlarda yer alacaklarını aktaran Taşkın, şunları kaydetti:



"Referandum sonrası uyum yasalarının daha demokratik bir Türkiye için en geniş diyalogla hazırlanarak hızla hayata geçirilmesini istiyoruz. 16 Nisan'da; oylanan 18 maddelik anayasa değişikliğinin, Türkiye'nin demokratik geleceği için yeni bir milat oluşturduğunu biliyor ve önemsiyoruz. Bizler, haklarımız için, özgürlüklerimiz için, demokrasi için, adil bir dünya düzeninin temeli olacak özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik Yeni Türkiye için, insanca hayat için birlikteyiz. Daha özgür, daha müreffeh, tam demokratik bir Türkiye için alanlardayız. Din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hakim kılınması için alanlardayız. Sendikasızlaştırmaya, taşeronlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya itiraz ettiğimiz için alanlardayız. Taşeron işçilerin kamu kurumlarına kadrolu işçi olarak alınmasını istiyoruz. Taşeron işçilerin halen sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmelerinin bir an evvel bağıtlanmasını istiyoruz. Özel sözleşmeli personel statüsünü kabul etmediğimiz için alanlardayız."



Terörün bir an önce son bulmasını da istediklerini vurgulayan Taşkın, "Terörün her türlüsüne karşı olduğumuz için buradayız. Türkiye, tarihte eşi benzeri olmayan hain bir 15 Temmuz'u yaşamıştır. Ülkemiz üzerine oynanan siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabalarına, demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine karşı olduğumuz için alanlardayız. FETO, PKK, DAEŞ, YPG, DHKP-C ve diğerleri hepsi terör örgütüdür. Ülkemizin ve dünyanın bunlarla etkin mücadele etmesi çağrısı için alanlardayız. Türkiye'nin içeride ve sınırlarının ötesinde her türlü teröre karşı mücadelesini desteklemek için alanlardayız." ifadelerini kullandı.