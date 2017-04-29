1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yağcı, mesajında 1 Mayıs İşçi Bayramının barış, huzur ve bayram havasında geçmesi temennisinde bulunarak, toplumsal barışa, insanlar arasındaki işbirliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine fırsat ve vesile olmasını diledi.



Alın terinin önemini, kutsallığını, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçıları olduklarını belirten Yağcı, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:



"Bu anlamda hükumetimiz, milletimizden aldığı güçle, daha güçlü, daha huzurlu, daha gelişmiş, insan hak ve hürriyetlerinin özgürce yaşanabildiği bir Türkiye için çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olan işçi bayramının, insan onuruna yaraşır bir şekilde bayram havasında, huzur, güven ve barış ortamında kutlanması için herkesin üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olması faydalı olacaktır. Bizlerin de arzusu ve çalışmalarımızdaki temel hedefimiz, çalışanlarımızın iş güvenliği ve sağlığının iyi bir derecede olduğu ortamlarda çalışmalarıdır. 1 Mayısın anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında, huzur içerisinde geçeceğine olan inancımızla, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum."