1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru

AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Saylar, mesajında, işçi ve emekçilerin, Türkiye'nin büyümesi ve istikrar içinde gelişmesi, belirlenen hedeflere ulaşması sürecinde önemli bir role sahip olduğunu belirtti.



Hükümetin, 15 yıldır tek sermayeleri emek ve alın teri olan çalışanları refah standardına ulaştırma gayreti içerisinde olduğunu ifade eden Saylar, şunları kaydetti:



"Eğer dünyanın sayılı ekonomileri arasına girdiysek ve bir büyüme hızı yakalayıp 2023'e emin adımlarla ilerliyorsak bu başarı, gecesini gündüzüne katarak alın teri döken işçi kardeşlerimizin, çalışanlarımızın sayesindedir. Onlar değişik iş kollarında, hizmet sektöründe emekleriyle bu başarının gerçek sahipleridirler. Nasıl ki işçilerimiz güçlü ve müreffeh bir Türkiye için emek harcıyorsa, hükümetimiz de vizyonu ile her bakımdan daha da gelişmiş bir Türkiye için çabalarını sürdürmektedir. Hükümetimiz, tek sermayeleri emek ve alın teri olan çalışanlarımızı refah standardına ulaştırma gayreti içerisindedir. Sendikalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla istişare halinde çalışanların sorunlarının çözümü onların daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için çaba sarf etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle emeğin, alın terinin başkenti Karabükümüzdeki ve ülkemizdeki tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, tüm Karabüklü hemşehrilerimi sevgiyle selamlıyorum."