1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yılmaz, mesajında, Türkiye'nin kalkınması ve daha üretken hale gelmesinde alın teriyle çalışan tüm emektarların emeğinin bulunduğunu belirtti.



İşçi, memur ve emek veren tüm vatandaşların, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Yılmaz, bugünün toplumsal barışa, insanlar arasındaki iş birliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine fırsat ve vesile olmasını diledi.



Her geçen gün büyüyen ve ekonomisi gelişen ülkenin en değerli sermayesinin işçiler ve onların verdiği emek olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Dünyanın birçok ülkesinin her geçen gün gıptayla baktığı ve hayranlıkla takip ettiği ülkemiz, verilen emeğin sonucu olarak kalkınmada büyük bir ivme yakalamıştır. Memleketimiz, geçmişten bugüne olduğu gibi yarınlara da en büyük sermaye olan emek gücüyle taşınacaktır. Bizler, alın terinin önemi ve kutsallığını bilen, tüm insanlığa örnek olan bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu anlamda hükümetimiz, milletimizden aldığı destekle daha güçlü, daha huzurlu ve daha gelişmiş olarak, insan hakları ve hürriyetlerinin özgürce yaşanabildiği bir Türkiye için çalışmalarını sürdürmektedir."