1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Güzeloğlu, mesajında, alın ve akıl teri ile Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayan emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını kaydetti.



Hayatın her anında ve adımında katkısı bulunan ve toplum hayatında önemli bir yere sahip olan, bedenini ve beyin gücünü kullanarak özenli ve sorumluluk anlayışı içinde fedakarca çalışan emekçilerin, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasının büyük gücü olduğunu vurgulayan Güzeloğlu, "1 Mayıs, emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşma günüdür. Ülkemizin güçlü yarınları için emek sarf eden tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlar, selam ve sevgilerimi sunarım." ifadelerini kullandı.