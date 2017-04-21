1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne Doğru

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Zonguldak'ta kutlama kararı doğrultusunda kentte hazırlıkların başladığını bildirdi.



Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Ahmet Demirci başkanlığında toplanan Temsilciler Kurulu'na GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, sendikaya bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra ve Merkez Servisleri Şubelerinin başkan ve yöneticileri ile iş yeri temsilcileri katıldığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, şunalrı kaydetti:



"Zonguldak Madenci Anıtı'nda 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü'nü kutlamak için gerekli görüşmelerimizi sürdürüyoruz ve izin için başvurularımızı yaptık. Biz sendika olarak, Zonguldak'taki memur ve işçi sendikaları, sivil toplum ve meslek örgütleri, emekliler, işsizler ve tüm halkımızla ile birlikte bu günü kutlamak istiyoruz. Bildiğiniz gibi olağanüstü hal 3 ay daha uzatıldı. Ancak izin konusunda bir sorun çıkmayacağını düşünüyoruz. Zonguldak'ta geçmiş yıllarda olduğu gibi örnek bir 1 Mayıs kutlaması yapabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1 Mayıs Kutlamaları için Zonguldak'ın tüm sivil toplum örgütleri, sendikaları, meslek örgütleri ile de bir toplantı yapacağız."



Toplantıda, GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri ile iş yeri temsilcilerinin de görüş ve önerilerini anlatığı ifade edildi.