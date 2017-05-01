1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Güvenlik Önlemleri - Istanbul

- Bakırköy güvenlik önlemleri detay İSTANBUL - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent genelindeki güvenlik uygulamaları arttırıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Güvenlik Önlemleri - Istanbul

- Bakırköy güvenlik önlemleri detay
İSTANBUL - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent genelindeki güvenlik uygulamaları arttırıldı.DİSK, KESK, TMMOB, TBB ve 1 Mayıs Bileşenlerinin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayacağı Bakırköy Halk Pazarı alanına çıkan tüm girişler, sivil araçların geçişine kapatıldı

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