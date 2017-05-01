1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Gaziantep \
- Gaziantep'te vatandaşların arama noktasından geçmesi İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren'in incelemede bulunması Vatandaşların 1 Mayıs'ı kutlaması Malatya'da yürüyüş ve kutlamalardan detaylar GAZİANTEP\MALATYA- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen törenle kutlandı.
- Gaziantep'te vatandaşların arama noktasından geçmesi
İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren'in incelemede bulunması
Vatandaşların 1 Mayıs'ı kutlaması
Malatya'da yürüyüş ve kutlamalardan detaylar
GAZİANTEP\MALATYA- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen törenle kutlandı.