1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Burdur/kırklareli/bursa/

- BURDUR

Yürüyüşten görüntüler

Güvenlik önlemleri

Cumhuriyet Meydanı'nda kutlamalardan görüntüler

Halay çeken vatandaşlar

KIRKLARELİ

Gar binası önünde toplanan işçiler

Yürüyüşten görüntüler

Suavi konseri

BURSA

Bursa'da Darmstadt Caddesi'ne gelen sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin yürüyüşünden detaylar

Güvenlik önlemleri

Halay çeken vatandaşlar

İlkay Akkaya konserinden detaylar

EDİRNE

Güvenlik önlemleri

Saraçlar Caddesi'ne yürüyüş detayları

Kutlamalardan görüntüler



BURDUR/KIRKLARELİ/BURSA/EDİRNE - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Edirne



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında emek ve meslek örgütü üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar, Edirne'de Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanarak, kortejle Saraçlar Caddesi'nde hazırlanan platforma yürüdü.



Londra Asfaltı boyunca devam eden yürüyüş, Saraçlar Caddesi'ndeki kutlama programıyla devam etti.



Türk-İş Edirne İl Temsilcisi Zeki Şişko, sendikalar adına yaptığı konuşmada, emek, barış ve özgürlük sloganıyla bir araya geldiklerini belirtti.



Ekmeğin halkça bölüşümünü, özgürlüğün siyasal ve ekonomik demokrasiyle sağlanmasını talep ettiklerini anlatan Şişko, konuşmasına şöyle devam etti:



"1 Mayıs'ta alanlardan bir kez daha sesleniyoruz. Ortak geleceğimizi birlikte barış içinde belirlemeliyiz. Toplumda ayrışma riski ortadan kaldırılmalı, kardeşlik bağıyla tüm kesimler ortak akıl çerçevesinde bir yol haritası belirlemelidir. Ülkemizin çalkantılı siyasi dönemlerinde en fazla hak kaybına uğrayanlar emekçilerdir. Emekçiler darbelerin en büyük düşmanı, demokrasinin en büyük dostudur. Tam demokrasinin sağlandığı ortamlar, işçi hak ve özgürlüklerinin yaşama alanlarıdır. 15 Temmuz 2016'da başarısızlığa uğratılan darbe girişimini de tüm darbeleri de lanetliyoruz."



Konuşmaların ardından alanda bulunan katılımcılar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü halaylar çekerek kutladı.



Kırklareli



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Kırklareli'nde de etkinliklerle kutlandı.



Gar binası önünde toplanan grup, davul zurna eşliğinde bir süre halay çekti. Ardından Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, DİSK Trakya Bölge Temsi·lci·si· Sali·m Şen'in öncülünde oluşturulan kortej, çeşitli sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.



Kutlamalar, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Şen, buradaki konuşmasında, her yıl olduğu gibi bu yılda meydanlarda olduklarını söyledi.



Kıdem tazminatının bir yük değil hak olduğunu vurgulayan Şen, tüm işçilerin kendilerine verilen sözlerin tutulmasını istediklerini belirtti.



Konuşmaların ardından sanatçı Suavi, konser verdi.



Alanda bulunan katılımcılarda zaman zaman Suavi'nin seslendirdiği şarkılara eşlik etti.



Bursa



Bursa'da Darmstadt Caddesi'ne gelen sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri polis ekiplerince üst aramasından geçirilerek alana girdi.



Burada kortej oluşturan gruplar, Atatürk Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Döviz ve pankartlar taşıyan gruplar marşlar söyleyip, sloganlar atarak meydana geldi. Atatürk Meydanı girişinde gruplar bir arama noktasından daha geçti.



Burada tertip komitesi temsilcilerinin yaptığı konuşmanın ardından İlkay Akkaya konser verdi. Katılımcılar Akkaya'nın söylediği şarkılara eşlik ederek, halay çekti. Etkinlik konserin ardından sona erdi.



Burdur



Burdur'da Köprübaşı mevkisinde bir araya gelen grup, slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüşe geçti. Meydanda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Konuşmaların ardından katılımcılar, halaylarla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.



Kutlamalara Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten, sendika başkanları, işçiler ve vatandaşlar katıldı.