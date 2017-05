1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Başkent'te Şenlik Havasında Kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve bazı sendikaların Ankara'da Anadolu Meydanı'nda düzenlediği kutlamalar şenlik havasında başladı.



TÜRK-İŞ ve bazı sendikaların Anadolu Meydanı'nda düzenlediği 1 Mayıs kutlamaları, grupların güvenlik kontrolünden geçmesi ve alandaki yerini almasıyla başladı. İşçilerin, taleplerini içeren sloganlar attığı kutlamalar şenlik havasında geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ankara Seymenler Kulübü de bir gösteri sundu. Alandaki gruplar türküler eşliğinde halaylar çekerek renkli görüntüler oluşturdu.



"15 Temmuz'u kim planladıysa 77'yi de onlar yaptı"



Burada konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, kıdem tazminatının gaspı başta olmak üzere, kuralsız çalışma, sendikasızlaştırmaya karşı mücadele verdiklerini belirterek, "Bu mücadele azmimizi yüksek sesle dillendirmek için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mirası Cumhuriyetimizin kalbi Ankara'da her türlü demokrasi girişimine ve kıdem tazminatı başta olmak üzere emeğin hakkına yönelik her türlü saldırılara karşı bugün buradayız. Ülkemizin bütün alanlarında, bugün Türkiye'nin her alanındayız. Bundan 40 sene evvel İstanbul'da 77 senesinde 34 arkadaşımız katledildi. Aradan 40 sene geçti, failleri hala ortada yok. 15 Temmuz'u kim planladıysa 77'yi de onlar yaptı" ifadelerini kullandı.



"Önümüze pişirip pişirip kıdem tazminatını getiriyorlar"



Konuşmasında 15 Temmuz vurgusu yapan Atalay, "Kamu sözleşmeleri başladı, bizim dışımızdaki sendikalarla beraber 200 bine yakın arkadaşımızın toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Ülkeyi idare edenler evvela vergi düzeniyle ilgili işçilerin içinde bulunduğu sıkıntıyı değiştirmek, düzeltmek durumunda. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Örgütlenmeyle ilgili sıkıntımız var. Ülkeyi idare edenlere söylüyorum, işveren vekillerine söylüyorum, İLO'da madenciyi işveren vekilleri mi anlatacak? İLO'da taşeron işçiyi işveren vekilleri mi anlatacak? Onun için herkes aklını başına alsın TÜRK-İŞ bu ülkede marka, TÜRK-İŞ bu ülkenin sigortası ama bunları yaparken önümüze pişirip pişirip kıdem tazminatını getiriyorlar. Mevcut kıdem tazminatından nokta kadar geriye gitmeyiniz. Geriye giderseniz, kıdem tazminatının yapısını bozarsanız bizi 1,5 milyon olarak görmeyin, 15 milyonuz, çoluğumuzla çocuğumuzla 60 milyonuz. Yapamazsınız, yaptırmayız. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bu ülkede 5 ay 29 gün çalışan arkadaşlarımız var. Bundan bir sene evvel ülkeyi yönetenler söz verdi, dediler 'Bunlarla ilgili bir çare bulacağız, bu meseleyi halledeceğiz' verdikleri sözden 360 gün geçti bir an evvel 5 ay 29 gün çalışanlarla ilgili netice bekliyoruz. Bu seneyi geçirmeden taşeron işçisi kardeşlerimize verdiğiniz sözleri tutun. Devlet verdiği sözü tutmak mecburiyetinde, onun için siyasi iktidara buradan ifade ediyorum verdiğiniz sözü yerine getirin. Örgütlenmeye siyaset karışmasın, yazıktır, günahtır, ayıptır" şeklinde konuştu.



"Aklınızı başınıza alın, bu ülke babanızın çiftliği değil"



Patronların, işçileri sendika değiştirmemesi takdirde FETÖ'cü diye şikayet etmekle tehdit ettiklerini kaydeden Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Öyle patronlar var ki bu ülkede bizle yaşamaktan sıkıntı duyuyorlar, aynı havayı teneffüs etmekten sıkıntı duyuyorlar. İmkan bulsalar işçi yemek parasına çalışsın diyecekler. Aklınızı başınıza alın, bu ülke babanızın çiftliği değil. Mal emanet mülk emanet, ölüm var aklınızı başınıza toplayın. 8 aydır Gemlik'te grev devam ediyor, öyle bir patron var ki para pulla işi yok diyor ki 'Grev devam etsin, ben burayı kapatayım.' Buradan o patrona, Çalışma Bakanına da sesleniyorum; 8 aydır Gemlik'te devam eden zulme son verin. İşçinin ekmeğiyle oynamayın, işçinin geleceğiyle oynamayın. Kamu sözleşmesini söylerken vergiden dolayı sıkıntılarımızı söyledim. Özellikle bazı patronlar verginin böyle devam etmesini istiyorlar, siyasi iktidara sesleniyorum patronlarla ilgili yapacağınızı yaptınız, yüzünüzü bize dönün, emekçiye dönün, işçiye dönün, işsize dönün, kadına dönün, çocuğa dönün. Bu ülkede 9-10 yaşında çalışan çocuk işçiler var. Onlar bizim evlatlarımız, okula gitmeleri, parklarda oynamaları gerekirken şu anda çalışmaya devam ediyorlar. Çalışma Bakanına buradan sesleniyorum, bununla ilgili ağır yaptırımlar yapmak mecburiyetindesiniz."



"Ya bu ülkede beraber yaşayacağız, ya bu ülkede beraber can vereceğiz aklınızı başınıza alın"



Atalay, dünyanın Türkiye'ye bakışının ortada olduğunu söyleyerek, "Yüz sene evvel de iyi bakmadılar, bugün de iyi bakmıyorlar. Terör örgütlerinin elindeki son sistem silahları onlar veriyorlar, paraları onlar veriyorlar, onlarla kol kola giriyorlar diyorlar ki 'Kim ölürse ölsün hiç fark etmez.' Bütün siyasi partilere sesleniyorum; teröre karşı yan yana gelemeyecekseniz ne zaman geleceksiniz? Beraber bir geminin içindeyiz, yurt dışındaki düşmanlar kadar içimizde de düşmanlar var. Bazıları geminin içinde geminin ahşap malzemelerini kazmayla kürekle kırmaya, yıkmaya, delmeye çalışıyorlar. Onlara akıl babaları diyor ki 'Gelin gemi su alsın etrafınızda yatlar var, sizi alıp bir yere kaçıracağız.' ya bu ülkede beraber yaşayacağız, ya bu ülkede beraber can vereceğiz aklınızı başınıza alın" diye konuştu.



"Bu ülkeyi yurt dışına şikayet etmekten vazgeçelim"



Türkiye'de her gün 4 kişinin iş kazasına kurban gittiğine vurgu yapan Atalay, "İş kazası rakamlarında son 5 yılda dünya birincisiyiz, üç kuruşa canını veren bu canlar bizim canımız. Özellikle Soma'da, 2 bin arkadaşımız bugüne kadar kıdem tazminatını almadı. Onunla ilgili özel sektör filan bilmem, bunun sorumlusu Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, bu ülkeyi yönetenler, bir an evvel o meseleye çözüm bulmak lazım. Ekilebilir arazilere inşaat yapmaya devam ediyorlar. Ülkeyi idare edenlere sesleniyorum, ekilebilir tarım arazilerinde inşaat, fabrika, bina yaptırmayın, yarın öbür gün o toprağa zenginlerin de ihtiyacı olacak. Biz özel hastaneye gittiğimiz zaman 100 lira verdiğimiz zaman büyük para. Onun için buradan Çalışma Bakanına da SSK yetkililerine de sesleniyorum, özel hastanelerle ilgili bir an evvel caydırıcı tedbir yerine ceza verici tedbir alsınlar. 16 Nisan'da bir referandum geçirdik, seçime iki sene var. Bu ülkeyi yurt dışına şikayet etmekten vazgeçelim. Onlardan bize hayır yok, bir mesele varsa içimizde çözelim, bir mesele varsa beraber halledelim. Yurt dışındakilerin ülkemize baktığı tablo ortada. Amerika generalleri PKK ile sınırlarımızda kol kola boy göstermeye devam ediyorlar. Onun için kol kola omuz omuza beraber olmak mecburiyetindeyiz. Yurt dışında terör örgütlerine silah verenlerden bize fayda yok. Dün de yoktu bugün de yok" değerlendirmelerinde bulundu.



Vatan Partisi ve Büyük Birlik Partisi temsilcileri de kutlamalarda yer aldı. Anadolu Meydanı'nda kutlamalar nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. - ANKARA