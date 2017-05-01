1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Bartın/

Bartın'da sivil toplum kuruluşu ve sendika üyeleri, Kemer Köprü Meydanı'nda bir araya geldi. Buradan ellerinde döviz ve afişlerle sloganlar atan gruptakiler, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.



Emniyet ekiplerince tek tek aranarak meydana alınan vatandaşlar, davul zurna eşliğinde slogan atarak meydana giriş yaptı.



Burada Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu adına konuşan Eğitim-Sen Bartın Şube Başkanı Sedat Bora, insanca yaşamak isteyen milyonlar olarak demokrasi, özgürlük, eşitlik ve laiklik özlemlerini ülkenin dört bir yanında alanlarda haykırdıklarını söyledi.



Öte yandan, yürüyüş sırasında Hükümet Caddesi'ndeki yol yapımında çalışan işçiler, ilginç görüntü oluşturdu.



Bilecik



Bilecik'te Belediye Aile Çay Bahçesi önünde toplanan grup, sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyerek, burada basın açıklaması yaptı.



Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Hami Baltacı, yaptığı konuşmada, işçilerin iş yerlerinde ve yaşadıkları şehirde daha fazla örgütlü olmaları gerektiğini söyledi.

Emperyalist ülkelerin yöneticilerinden 3. dünya savaşı çığlıklarının duyulduğunu aktaran Baltacı, "Burnumuzun dibinde Suriye'de süren savaşta büyük ülkeler çekinmeden terör örgütlerini destekliyor. Milyonlarca emekçi bölgesel savaşlardan kaçarak yurdunu terk ederek sürgün hayatı yaşıyorlar. Kapitalizm işçilere 150 yıl önceki koşulları dayatıyor. Bu karanlık tabloya son verebilecek yalnızca tek bir güç vardır o da işçi sınıfıdır." dedi.



CHP İl Başkanı Metin Yaşar ve bazı partililer de alana gelerek açıklamaya destek verdi. Slogan atan ve halay çeken grup, daha sonra dağıldı.