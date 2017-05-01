1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Artvin/

ARTVİN

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Yürüyüşten detaylar

Hopa ilçesinde vatandaşların horon çekmesi



ELAZIĞ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarından görüntüler

KESK Elazığ Dönem Sözcüsü Kenan Korkmaz'ın konuşması - Artvin

Artvin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti gruplarının ellerinde bayrak ve pankartlarla Atapark mevkisinden Halitpaşa Meydanı'na kadar yaptığı yürüyüşle başladı.



1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından organize edilen kutlamalara, DİSK, KESK, Halk Evleri, CHP Artvin İl Teşkilatı ve Haziran Hareketi ile birçok sivil toplum örgütü destek verdi.



KESK Artvin İl Temsilcisi Köksal Gümüş, eşitlik, barış ve özgürlük için tüm yurtta alanlarda olduklarını ifade ederek, "Ülkemizde yepyeni, mutlu bir hayatın filizlenmesini sağlayacak olanlar, bugün alanlarda olanlardır. Kamu emekçileri olarak son yıllarda artan emek sömürüsüne, gericiliğe, doğanın ve yaşam alanlarımızın talanına karşı tüm varlığımız ve bedenimizle karşı durduk ve durmaya da devam edeceğiz." dedi.



DİSK Artvin Temsilcisi Selim Bilgin ise yaşanabilir ülke adına, kardeşlik adına Diyarbakır'a, Mersin'e, İzmir'e ve Türkiye'nin her yerine selam gönderdiğini kaydetti.



Konuşmaların ardından program, konser ve horon oynanmasıyla sona erdi.



Hopa ilçesinde ise ÇAYKUR Fabrikası önünde toplanan bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, slogan atarak Özgürlük Meydanı'na kadar yürüdü.



Günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların ardından kutlamalar, katılımcıların horon oynayıp halay çekmesiyle sona erdi.



Elazığ

Elazığ'da KESK İl Temsilciliği tarafından organize edilen ve aralarında CHP, HDP, DBP ile Emek Partisi temsilcilerinin de bulunduğu kutlama programı Hozat Garajı'nda yapıldı.



Grup adına açıklama yapan KESK Elazığ Dönem Sözcüsü Kenan Korkmaz, Türkiye'de işçilerin çalışma süresinin günlük 12 saati bulduğunu, bu konuda Avrupa ülkeleri ve OECD ile kıyaslandığında Türkiye'nin zirvede yer aldığını ileri sürdü.



Korkmaz, şunları kaydetti:



"İşçilerin, özellikle organize sanayi bölgelerinde, madenlerde ve tekstil atölyelerinde 12 saatten fazla sigortasız çalıştıklarını ve bu koşullarda iş bulanların kendilerini şanslı saydıklarını biliyoruz."



Program, bazı siyasi parti il temsilcilerinin konuşmasının ardından son buldu.