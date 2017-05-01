1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü -Ankara Garı
Ankara Garı önünde 2015'te düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler, düzenlenen törenle anıldı.
Ankara Garı önünde 2015'te düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler, düzenlenen törenle anıldı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Ankara Garı önünde anma etkinliği yapıldı.
Gar önünde toplanan kalabalık, 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı. Saygı duruşunda bulunan gruptakiler, sloganlar attı.
Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarının da bulunduğu kalabalık, saldırının gerçekleştiği yere karanfil bırakılmasının ardından Ankara Garı'nın önünden ayrıldı.