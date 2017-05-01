1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Van ve Bitlis'te düzenlenen programlarla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Van ve Bitlis'te düzenlenen programlarla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Van'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) öncülüğünde bir araya gelen çeşitli siyasi parti, sendika, dernek ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, kutlamanın yapılacağı Musa Anter Parkı önünde toplandı.

Burada üst aramaları yapılan grup üyeleri, ellerinde dövizlerle sloganlar attı.

Konuşmaların yapıldığı program, mahalli sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halayların çekilmesiyle son buldu.

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