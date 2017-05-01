Fransa'da işçi sendikalarının çağrısıyla düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında çıkan olaylarda 3 polis yaralandı.



Paris'te Republique Meydanı'nda toplanan çok sayıda gösterici, Bastille Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Kalabalık, Bastille Meydanı civarına geldiğinde yaklaşık 150 kişilik siyah elbiseli ve maskeli bir grubun polise molotofkokteyli fırlatmasıyla iki taraf arasında çatışma yaşandı. Polis, maskeli göstericileri göz yaşartıcı gaz ile dağıtmaya çalıştı.



Taraflar arasında çıkan çatışmada 3 polisin yaralandığı açıklandı.



Ellerinde siyah ve kırmızı renkli bayraklar olan maskeli göstericiler, Opera Meydanı yakınlarında da polise ses bombası ve patlayıcı maddeler fırlattı.



Güvenlik güçleri, göstericileri durdurmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. İki taraf arasındaki çatışma sonucu bir kişi yaralandı.



Bu arada, yürüyüşte polise karşı şiddet kullandıkları gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



Güvenlik kaynakları, başkent Paris'in birçok bölgesinde şiddet olaylarının devam ettiğini ve çok sayıda kişinin göz altına alındığını aktarıyor.