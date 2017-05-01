Mersin'in Tarsus ve Gülnar ilçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Gülnar ilçesinde kurban kesimiyle başlayan kutlama programının devamında, ilçedeki mesire alanında işçiler için öğle yemeği verildi.



Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel, alandaki konuşmasında birlik ve beraberliğin her zaman kardeşçe sürmesini dilediğini söyledi.



Etkinlik, işçilerin şarkılar eşliğinde oynadıkları oyunlarla devam etti.



Tarsus ilçesinde de güvenlik nedeniyle kortej yürüyüşüne izin verilmeyen kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.



CHP Mersin milletvekilleri Aytuğ Atıcı ile Serdal Kuyucuoğlu'nun yanı sıra sendika, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin katıldığı etkinlikte şarkı ve türkülerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.