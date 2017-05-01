Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.



DİSK, KESK, TÜRK-İŞ'e bağlı sendika üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile işçiler, Gevher Nesibe Mahallesi Salih Avgun Paşa İlkokulu önünde toplandı.



Slogan atarak, ellerinde pankartlarla kortej halinde Mimarsinan Parkı'na gelen katılımcılar, polisin farklı noktalarda kurduğu arama noktalarından geçerek alana girdi.



Bazı sendika temsilcilerinin konuşmalarının ardından etkinliğe katılanlar halay çekti.