1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

- Belediye İşçi Sendikası Siirt Şubesi üyelerinin görüntüsü

Belediye İşçi Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Halit Akınay'ın açıklaması

Alkış - Siirt



Siirt'te Belediye İş Sendikası üyeleri Ziraat Caddesi'nde basın açıklaması yaptı.



Şube başkanı Halit Akınay yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ın işçi sınıfının mücadele ederek elde ettiği kazanımı, kararlılığı ve dayanışmayı anlamlı kıldığı bir gün olduğunu söyledi.



Din, dil, ırk, siyasi düşünce ayrımı olmaksızın, emek gücüyle yaşam mücadelesi verdiklerini kaydeden Akınay, şöyle konuştu:



"İşçiler güvencesiz, kuralsız çalışmak ve iş kazalarında can vermek istemiyor. Biz emekçiler, dünyanın farklı ülkelerinde yaşasak bile benzer sorunlarla karşı karşıyayız. Bizler alın teriyle, haram lokma yemeden yaşam mücadelesi verenleriz. Bizler, tüm insanların refah ve huzur içinde kardeşçe yaşadığı bir dünyayı hayal ediyoruz."