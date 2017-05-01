- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

KESK üyelerinin alana gelmelerinden detaylar

KESK adına dönem sözcüsü Lokman Akılçağı basın metnini okuması

HDP Milletvekili Mizgin Irgat konuşması - Bitlis

Bitlis'te de KESK öncülüğünde bir grup, Nurullah Eren Caddesi'ndeki Ulu Cami meydanında bir araya geldi.



Burada yapılan basın açıklamasının ardından grup üyeleri dağıldı.