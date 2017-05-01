1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü KESK üyelerinin alana gelmelerinden detaylar KESK adına dönem sözcüsü Lokman Akılçağı basın metnini okuması HDP Milletvekili Mizgin Irgat konuşması - Bitlis Bitlis'te de KESK öncülüğünde bir grup, Nurullah Eren Caddesi'ndeki Ulu Cami meydanında bir araya geldi.
- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
KESK üyelerinin alana gelmelerinden detaylar
KESK adına dönem sözcüsü Lokman Akılçağı basın metnini okuması
HDP Milletvekili Mizgin Irgat konuşması - Bitlis
Bitlis'te de KESK öncülüğünde bir grup, Nurullah Eren Caddesi'ndeki Ulu Cami meydanında bir araya geldi.
Burada yapılan basın açıklamasının ardından grup üyeleri dağıldı.