1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Diyarbakır, Elazığ, Batman, Mardin, Siirt'te etkinlikler düzenlendi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Diyarbakır, Elazığ, Batman, Mardin, Siirt'te etkinlikler düzenlendi.
Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda KESK, TMMOB, Türk Tabipleri Birliği, DİSK tarafından organize edilen etkinliğe aralarında HDP, DBP ile Emek Partisi temsilcileri de katıldı.
Programda konuşan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Diyarbakır Şube Başkanı Bedirhan Çetinkaya, emekçilerin gününü kutladı.
Çetinkaya, "Bizler emekçiler, ezilen halklar olarak her zaman dayanışma içinde mücadelemizi en yüksek seviyeye taşıyarak başarıya ulaşacağız. Buradan taleplerimizi, umutlarımızı artırarak çıkacağız." diye konuştu.
Etkinlikte, HDP Diyarbakır Milletvekili Felaknas Uca ve DBP Eş Genel Başkan Vekili Gülcihan Şimşek de konuşma yaptı.
İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da kutlamanın yapıldığı alana gelerek incelemelerde bulundu.
Etkinlik çekilen halaylarla sona erdi.
Elazığ
Elazığ'da KESK İl Temsilciliği tarafından organize edilen ve aralarında CHP, HDP, DBP ile Emek Partisi temsilcilerinin de bulunduğu kutlama programı Hozat Garajı'nda yapıldı.
Grup adına açıklama yapan KESK Elazığ Dönem Sözcüsü Kenan Korkmaz, Türkiye'de işçilerin çalışma süresinin günlük 12 saati bulduğunu, bu konuda Avrupa ülkeleri ve OECD ile kıyaslandığında Türkiye'nin zirvede yer aldığını ileri sürdü.
Korkmaz, şunları kaydetti:
"İşçilerin, özellikle organize sanayi bölgelerinde, madenlerde ve tekstil atölyelerinde 12 saatten fazla sigortasız çalıştıklarını ve bu koşullarda iş bulanların kendilerini şanslı saydıklarını biliyoruz."
Program, bazı siyasi parti il temsilcilerinin konuşmasının ardından son buldu.
Batman
Batman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
KESK, Petrol-İş Sendikası, Genel İş Sendikası, Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası, Büro Emekçileri Sendikası, Sağlık Emekçileri Sendikası tarafından düzenlenen program 16 Mayıs Stadyumu önünde yapıldı.
Petrol İş Batman Şubesi Başkanı Şehmuz Kaygusuz konuşmasında, işçilerin çok ağır şartlar altında çalıştırıldığını ve yasal haklarının ihlal edildiğini savundu.
İşçilerin barışın tesisi için çalışma yürütmesi gerektiğini dile getiren Kaygusuz, "Taşerona ve kiralık işçiliğe 'dur' demek, iş güvencemiz ve geleceğimiz için mücadele edeceğiz." dedi.
İşçiler, daha sonra davul zurna eşliğinde halay çekti.
Mardin
Mardin'de, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerince 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik merkez Artuklu ilçesi 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Parkı'nda gerçekleştirildi.
Etkinliğe katılanlar, üst aramasının ardından alana alındı.
Tertip komitesi adına konuşma yapan Eylem Ergün, katılımcıların, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin konuşmasının ardından etkinlik konserle son buldu.
Siirt
Siirt'te Belediye İş Sendikası üyeleri Ziraat Caddesi'nde basın açıklaması yaptı.
Şube başkanı Halit Akınay yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ın işçi sınıfının mücadele ederek elde ettiği kazanımı, kararlılığı ve dayanışmayı anlamlı kıldığı bir gün olduğunu söyledi.
Din, dil, ırk, siyasi düşünce ayrımı olmaksızın, emek gücüyle yaşam mücadelesi verdiklerini kaydeden Akınay, şöyle konuştu:
"İşçiler güvencesiz, kuralsız çalışmak ve iş kazalarında can vermek istemiyor. Biz emekçiler, dünyanın farklı ülkelerinde yaşasak bile benzer sorunlarla karşı karşıyayız. Bizler alın teriyle, haram lokma yemeden yaşam mücadelesi verenleriz. Bizler, tüm insanların refah ve huzur içinde kardeşçe yaşadığı bir dünyayı hayal ediyoruz."