Güvenlik-İş Sendikası Bayburt İl Başkanı Ali Sayıner, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çalışan güvenlik personelini ziyaret etti.



Sayıner, beraberindeki sendika yöneticileriyle birlikte Bayburt Üniversitesi, Kredi Yurtlar Kurumu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görev yapan güvenlik çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.



Emekleri ve alın terleriyle, ülkenin ilerlemesinde ve refah düzeyinin yükselmesinde önemli pay sahibi olan işçi ve emekçilerin haklarını ararken gösterecekleri demokratik ve barışçı tavrın, demokrasinin gelişmesi bakımından da büyük önem taşıdığını ifade eden Sayıner şöyle devam etti:



"Çalışma hayatıyla ilgili mevcut sorunların da, emekçilerimiz, sendikalarımız, işverenlerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz arasında karşılıklı diyalog ve uzlaşma yöntemiyle çözülebileceğine inanıyorum.

Bu anlayışın tüm kesimlerce benimsenmesi, çalışanlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında mesafe alınmasının kolaylaşmasını da beraberinde getirecektir."