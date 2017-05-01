Sivas Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Gül, mesajında, her geçen gün gelişmekte olan Türkiye'nin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında, emek ve alın terleriyle önemli pay sahibi olan işçi ve emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ettiğini belirtti. Üretim sektörlerinde büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren işçi ve emekçilerin bir yandan evlerine helal lokma götürmeye çalışırken aynı zamanda ülkenin kalkınması ve refahı için çok önemli bir rol üstlendiklerini aktaran Gül, "1 Mayıs, çalışanlar tarafından birlik, dayanışma ve haksızlıklara karşı mücadele günü olarak bütün dünyada kutlanırken aynı zamanda çalışma hayatında yaşanan sorunların çözümüne ilişkin görüşlerin tartışılmasına zemin hazırlamaktadır." ifadesini kullandı.



Tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan, işçi ve emekçilerimizin demokratik ve barışçı yollarla hak arayışlarının simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutulmasına vesile olmasını temenni eden Vali Gül, mesajında şunları kaydetti:



"Ayrılıklar üzerinden tarif etmeye çalışan bir zihniyete karşı, 1 Mayıs'ı, birbirinden farklı görüşlerin, emeğin kutsallığı etrafında birleşebildiği özel bir gün olarak yeni bir yaklaşımla ele alıyoruz. Artık 1 Mayıs, çalışma hayatındaki sorunların tümüyle masaya yatırıldığı, dile getirilen bütün çözüm önerilerinin ve taleplerin değerlendirildiği, bir sonraki 1 Mayıs'a yeni tartışmaların değil, çözümlerin devredildiği yeni bir anlayışla, birlik ve beraberlik içinde kutlanmaktadır.



Emeği, alın terini ve helal kazancı yücelten, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir anlayışın temsilcileri olarak, ülkemizin mutlu ve müreffeh geleceğine yürüyüşünde çalışanlarımızın emeklerinin tam karşılığını almalarına, çalışma şartlarının iyileştirilmesine, hak ettikleri yaşam standardına kavuşmalarına büyük önem veriyoruz.



Çalışma hayatındaki sorunların diyalog ve iş birliği içerisinde çözüme kavuşması ile ülkemizdeki demokratik güven ve istikrar ortamının daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum."